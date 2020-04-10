İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkiidaşı ile telefonda görüştü
10.04.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Bulgar mevkiidaş,
695503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695503.aspx
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