Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.