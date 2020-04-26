Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 644'e yükseldi
26.04.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.
Etiketler : italya,koronavirüs,
699719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699719.aspx
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