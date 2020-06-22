Suriye'nin Kamışlı kentinin kırsal bölgesinde bulunan Faris Kabir köyü sakinleri, 8 askeri araçtan oluşan ABD askeri konvoyunun köyden geçişine izin vermedi. Köyün girişinde toplanan halk, ABD konvoyunun geçişini engellemek için lastik yakarak, konvoyu taşladı. Köy sakinleri, konvoyun geçişini engelledikten sonra ise ABD bayrağını ateşe verdi.
Suriye'de ABD konvoyunun geçişine izin verilmedi
22.06.2020 - 20:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Kamışlı kentinde vatandaşlar, ABD’ye ait askeri konvoyun geçişine izin vermedi.
Etiketler : Suriye,
712858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712858.aspx
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