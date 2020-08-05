Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
05.08.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.
Etiketler : lübnan,beyrut,
722906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722906.aspx
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