Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarını protesto etmek için toplandı. İsrail güçleri gençlere ses bombası atarak müdahalede bulundu.
İsrail'den saldırıları kınamak isteyen gruba müdahale
15.05.2021 - 20:32 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri hain saldırıları kınamak isteyen gruba müdahale etti.
Etiketler : İsrail güçleri,saldırı,
789895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789895.aspx
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