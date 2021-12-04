Türkiye Gazetesi

ABD basınının ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlere Rusya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.

RAPORLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal edeceğine dair raporların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Moskova'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması hakkında, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kendi topraklarında faaliyetleri egemen bir devletin meşru hakkıdır" dedi.

ABD BASINI RUSYA'DAN DEĞİL, ABD'DEN ENDİŞE DUYMALI

ABD basınının Rusya'nın hamlelerini "endişe verici" olarak yorumlamasına da tepki gösteren Zaharova, "NATO operasyonlarından Karadeniz'deki tatbikatlar ve Ukrayna'ya silah tedariki. ABD basını Rusya'nın değil Amerika'nın saldırgan eylemlerinden endişe duymalı" dedi.

“KLASİK BATI TAKTİKLERİ”

Batılıların Rusya'yı suçladığı yöntemleri "klişe" olarak değerlendiren Zaharova, "ABD, Ukrayna çevresinde durumu ağırlaştırmaya yönelik özel operasyonlar yönetiyor ve sorumluluğu Rusya'ya atıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Rusya sınırlarına yakın yerlerde provokatif eylemler gerçekleştirdiğini aktaran Zaharova, "Provokatif eylemlerin sonunda Rusya suçlanıyor. Prensip olarak değişen bir şey yok. Klasik batı taktikleri. Sadece küstahlık ve yalanların dozu etkileyici" dedi.

UKRAYNA'NIN 175 BİN ASKERLE İŞGAL EDİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'de istihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna’ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

RUSYA'NIN HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ukrayna, Rusya’nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya’nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

Belgede, Rusya’nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya’nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü. ​​​​​​​