Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB BİLSEM sonuçları ile ilgili merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. Bireysel mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan adaylar için yeni süreç başladı. Kurum sonuçların açıklanma saatiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmasa da sonuçları 16:00'da erişime açıldı.

MEB'ten yapılan açıklama şöyle; 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130, Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.