MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
MEB, 1 Haziran'da açılacak kursları duyurdu
29.05.2020 - 17:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,
707516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/707516.aspx
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