Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endeks 16,29 puan artışla 1.386,99 puana çıkarken, 1.389,97 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.