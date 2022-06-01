Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçların açıklanması ile çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak.

Ayrıntılar geliyor..

Açıköğretim kayıt tarihleri uzatıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtlarını 15 Ekim’e kadar uzattıldığını duyurdu.

Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun