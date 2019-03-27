Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.