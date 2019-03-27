EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.
Elektriğe zam yapılmayacak
27.03.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi. EPDK'den yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.
Etiketler : elektrik,zam,enerji,
613006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/613006.aspx
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