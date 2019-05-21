Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 21 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



Dolar/TL 6 liranın üzerinde hareket etmeye devam ediyor.

Euro/TL de 6,73'ün üzerinde seyrediyor.