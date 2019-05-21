Dolar - euro kaç TL? 21 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL 6 liranın üzerinde hareket etmeye devam ediyor.
Euro/TL de 6,73'ün üzerinde seyrediyor.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (21 Mayıs dolar ve euro fiyatları)
21.05.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 21 Mayıs dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? 21 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,tl,
626016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/626016.aspx
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