Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozgeyik, posta dağıtıcılığı sektöründe meslek standardı olmasının, nitelikli iş gücünün tescili anlamına geleceğini söyledi. Dağıtım mesleğini icra eden personelin, mesleki tanımlarının asgari olarak belirleneceğine işaret eden Bozgeyik “Mesleğin icrası için gerekli görevler, işlemler, başarı ölçütleri, bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar gibi kriterler standarda kavuşacak. Şirketimizin eğitim ve kalite politikaları doğrultusunda, yetkin personelle posta ve kargo hizmetlerini sunarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması için dağıtıcı personelin mesleki yeterlilik belgesini almasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.