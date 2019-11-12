Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 853,88 puanlık artışla 103 bin 972 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
12.11.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,83’lük yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,yükseliş,
662171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662171.aspx
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