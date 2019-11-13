Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 bin 200’ü aşkın Türk vatandaşı e-Residency (e-Oturum) alırken, bu yolla kurulan şirket sayısı da 550’ye ulaştı. Estonya’nın dünya genelinde uygulamaya geçirdiği e-Oturum programı ile girişimciler, Türkiye’den çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmî dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. e-Oturum’a sahip olanlar, internet üzerinden bir Estonya şirketi kurabiliyor, belgeleri ve sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliyor, elektronik bankacılık ve uzaktan para transferi yapabiliyor, çevrim içi ödeme hizmeti sağlayıcılarına ulaşıyor ve girişimcilik ağının bir parçası oluyor. Türkiye’nin 2019 yılında en hızlı büyüyen pazar olduğunu belirten Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı’nın Halkla İlişkiler Yöneticisi Katrin Vaga “Türkiye’nin startup ortamı dünyanın en etkili topluluklarından biri. Türkiye, e-Oturum nüfusu olarak 12. sırada bulunurken, kurulan şirket olarak dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye’deki girişimcilerin Avrupa iş dünyasına ve dijital ortak pazara erişebilmesi gerektiğini düşünüyor, iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.