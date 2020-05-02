Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sebebiyle başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte kredi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86'sına kredi kullandırıldığı belirtildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, kişi başına kullandırımın ortalamasının 6 bin lira olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, hanehalkı geliri 5 bin liranın üzerinde olanlar, haneden 1 kişinin başvurusu kabul edildiği için çiftlerden birinin, Kredi Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilerin, yardım ve desteklerden istifade edenlerin başvurularının kabul edilmediği belirtildi. Aynı zamanda birden çok kamu bankasına başvuranlardan da birisinin talebinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, takip borcu, protestolu senit ve senet borcu bulunanların ihtiyaç destek kredisi talebinin karşılanması için çözüm imkânı arandığı da belirtildi.