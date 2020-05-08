Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazandı. Endeks, 177,09 puan artışla 98 bin 575,90 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
08.05.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,ilk yarı,bist,
702580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702580.aspx
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