Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 553,60 puanlık azalışla 97 bin 845 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de 0,16 değer kaybetti.