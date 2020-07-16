Serbest piyasada 6,8560 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan satılıyor. 7,8250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8260 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8240 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,8560 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan satılıyor. 7,8250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8260 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8240 lira olmuştu.
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