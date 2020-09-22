Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen bilgiye göre son olarak 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de fabrika direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, dün itibarıyla TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.