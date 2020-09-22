Verilen bilgiye göre son olarak 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de fabrika direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, dün itibarıyla TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

 