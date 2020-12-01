Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,25'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 41,71 puanlık artışla 1.325,29 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 30 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,31, holding endeksi de yüzde 3,51 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
01.12.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 3,25'lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
750325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750325.aspx
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