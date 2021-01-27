Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,50’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 69,11 puanlık azalışla 1.467,00 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi ise 5,07 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.01.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 4,50'lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
763219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763219.aspx
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