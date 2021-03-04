Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 artışla 409,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 664,00 lira, Cumhuriyet altını 2.716,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 409,20 liradan işlem gördü.
Çeyrek altın 664 lira oldu
04.03.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 664,00 liradan satıldı.
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772119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772119.aspx
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