Türkiye Gazetesi

Doların artışı ve FED’in keskin bir faiz artışı yapacağı beklentisi altının grafiğini eksi yöne çevirdi. İki haftadır süren düşüş eğrisi nedeniyle altın fiyatları son iki haftanın en düşüğüne geriledi. Altında sert düşüşün devam edip etmeyeceğine yönelik uzmanlardan görüşler gelmeye devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte yatırımcılar dolara yatırım yaparken, altından çıkışlar ise sürüyor.

PİYASALAR İKİ HAFTANIN DİBİNDE

Fed'in keskin faiz artıracağı beklentisinin artmasıyla piyasalar iki haftanın dip seviyesine geriledi.

İç piyasada gram altın 991 lira, çeyrek altın 1660, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satışa sunuldu.

ALTIN BASKI ALTINDA

Mart ayında 25 baz puan ile faiz artırımlarına başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) uyguladığı sıkı para politikalarıyla birlikte altın fiyatlarını baskılıyor.

Bu durum yatırımcıları dolara yönlendirirken, altın piyasasından çıkmasına neden oluyor.

Faizsiz bir varlık olan altın Fed’in para politikasından negatif etkileniyor.

FED KARARINDA FAİZ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Fed’in 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali güçlendi.

Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 2.50 seviyesine çıkarmıştı.

İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalara ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş değerlendirmelerinde şunlara değindi:

Son üç haftadır banka hisselerinde ciddi ralliler gördük. Rekora doymayan bir trend varken karşımızda bugün yurt dışı nedenli satış görüyoruz. Yükselişin ne kadar devam edeceğini bence başlatanlar da bilmiyor. Eğer bilselerdi müşterileri ile net bir şekilde paylaşabilirlerdi. Biz şunu biliyoruz ki, enflasyon karşısında bankacılık karı da eriyor, enflasyon baskısının ne kadar devam edeceği bilinmediği gibi muhasebesi de zordur.

ABD’de tüketici enflasyonu Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,3 oldu.Beklenti yüzde 8,1'di. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül’deki 75 baz puan faiz artırımı da kesinleşmiş oldu.

Veri öncesi genel beklenti 50 baz puandı. Kötü gelen veri, beklentileri değiştirdi. Beklentileri aşan veri, risk iştahında azalmaya, küresel borsa, emtia ve kripto paralar da sert düşüşe neden oldu.

Yani, piyasalara yüksek enflasyon darbesi geldi. Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık jumbo artırım tekrar gündeme geldi.

Dün yeni rallileri bekleyen piyasalar bugün yeni dipleri konuşur oldu. Dengeler bir anda değişti! Son bir kez borsa, emtia ve kripto paraların baskılanacağını görebiliriz. Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikayelerini yazar ve fiyatlar.

İslam Memiş yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili bombayı patlattı Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altın fiyatları haftanın son günü yükselişe geçti. Gram altın gün içerisinde 1.008 liradan işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.