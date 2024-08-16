14 aylık bebeğin kahreden ölümü! Şişme havuzda can verdi
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken hayatını kaybetti. Boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Ailesiyle birlikte dedesinin evine misafirliğe giden Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.
Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü. Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği hastaneye götürdü ama Asel bebek, kurtarılamadı.
Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı