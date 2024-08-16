Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 14 aylık bebeğin kahreden ölümü! Şişme havuzda can verdi

14 aylık bebeğin kahreden ölümü! Şişme havuzda can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
14 aylık bebeğin kahreden ölümü! Şişme havuzda can verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken hayatını kaybetti. Boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Ailesiyle birlikte dedesinin evine misafirliğe giden Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.

Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü. Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği hastaneye götürdü ama Asel bebek, kurtarılamadı.

Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye bacağından vurulduTürk Dünyası Muaythai Şampiyonası başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye bacağından vuruldu - GündemTaraf oldu diye bacağından vurulduDüğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu - GündemDüğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke olduÇanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - GündemTarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslimİsrail'i Çelik Kubbe korkusu sardı! Türkiye Demir Kubbe'yi geride bırakacak - Gündemİsrail'i Çelik Kubbe korkusu sardı!Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor - GündemAdli Tıp müdürü evinde korkunç halde bulunduPentagon, Patriot satışını onayladı! Rusya ile Avrupa arasında tansiyon yükselecek - GündemPentagon satışı onayladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...