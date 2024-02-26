1880'den bu yana ilk! Uzman isim 2100 yılını işaret etti, 'bunlar daha başlangıç' diyerek uyardı

2023 yılının 1880'den bu yana en sıcak yıl ilan edilmesinin ardından 2024'te de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dünyanın iklim açısından bilinmez bir bölgeye girdiğini söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, sıcaklık rekorunun iki ana sebebine değindi ve 2024 yazı için tahminlerini açıkladı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor, Şubat ayında adeta bahar yaşanıyor. Kış aylarında da beklenen yağışın gelmemesi endişeleri beraberinde getirirken, uzmanlar ise iklim krizine işaret etti. 2100 yılına kadar sıcaklıkların artacağını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Artık rayından çıktı, bunlar daha başlangıç" dedi.

1880 yılından bu yana en sıcak yıl ilan edilen 2023'ün ardından 2024'te de sıcaklıklar artarak devam ediyor. Kar yalnızca yüksek bölgelere yağdı, barajlardaki doluluk oranları endişeye neden oldu.

"1880'DEN BU YANA EN SICAK YIL"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu sene tam bir iklim krizinin yaşandığını belirterek 2023 yılının yüzey sıcaklığının normallerin çok üzerinde bir değer olduğunu söyledi. Bozyurt, "Bu, 1880'li yıllardan bu yana ölçülen en sıcak yıl oldu" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KURAKLIK TEHLİKESİ YOK

Bu sıcaklık rekorunun ana sebeplerinin küresel ısınma ve El Nino olduğunu söyleyen Dr. Bozyurt, "Bu sene yalnızca ülkemizin doğusunda yüksek kesimlerde kar göründü. El Nino yılları genel olarak yağışlı geçti, kar olmasa da yağış sıkıntısı yaşanmadı" diyerek önümüzdeki dönemde kuraklık tehlikesinin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

"DÜNYA BİLİNMEYEN BİR BÖLGEYE GİRDİ"

Kış mevsiminde modellerin yanıltıcı olduğunu ve gelmesi beklenen dalgaların yön değiştirdiğini söyleyen Bozyurt, "Mart ayının ortasına sert geçişler görebiliriz. İklim artık rayından çıktı. Dünya iklim olarak bilinmeyen bir bölgeye girdi" şeklinde konuştu.

2024 yazı için tahminlerini açıklayan Bozyurt, "Geçen senekinden daha sıcak, ekstrem sıcaklıkların yaşanacağı bir yaz mevsimi öngörüyorum" dedi.

2100 YILINI İŞARET ETTİ

İklim krizinin kapıda olduğunu söyleyen ve bunun daha başlangıç olduğunu belirten Bozyurt, "2100 yılına kadar sıcaklıkların artacağına dair kanıtlar var. Önceleri Adana ve Mersin'de görülen subtropikal iklim Türkiye’nin orta kesimlerinde de görülebilir. Sıcaklıkların artması ile denizlerde yaşanan balon balığı ve aslan balığı istilasının karada da görülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.