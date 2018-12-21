Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
Dink Cinayeti davasında 1'i Tuğgeneral 2 sanığa tahliye
21.12.2018 - 16:09 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
Etiketler : Dink Cinayeti,
594574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594574.aspx
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