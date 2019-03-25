Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Hüseyin İsa, yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Türkiye'de çok güzel günler geçirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan İsa, "Allah razı olsun, ihtiyaç sahiplerine para, isteyene iş verdiler. Geldiğimizden bu yana Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık ama şimdi ülkemizde durumlar düzeldi. İnsanın ülkesi gibisi yok, bu nedenle artık dönmek istiyoruz" diye konuştu.

İsa, zor günlerde kendilerine kapılarını açan ve her türlü sıkıntılarında destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür ettiğini kaydetti.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 315 bin Suriyeli ülkesine döndü.