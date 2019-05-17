Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.