İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 