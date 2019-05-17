İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti
17.05.2019 - 16:21 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko,
625238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625238.aspx
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