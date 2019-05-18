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Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! PKK sığınakları vuruldu
18.05.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : MSB,kuzey ırak,hava harekatı,
625499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625499.aspx
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