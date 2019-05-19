Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan sanık Ö.T, “İHA ve SİHA’lar, PKK’nın tüm psikolojisini bozdu. Artık örgüte katılım arzusu yok denecek kadar az” dedi.

Örgütün İHA ve SİHA’lara yönelik saldırı amaçlı maket uçak ve drone eğitimi verdiğini belirten Ö.T, bu eğitimlerin Gare kampında çeşitli saldırı videoları üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu eğitimi baskın ve çatışma ortamları üzerinden YPG’li örgüt mensuplarının da aldığını ifade eden Ö.T, şunları kaydetti: PKK içerisinde ‘Özel Kuvvetler Birimi’, İHA ve SİHA’lara karşılık maket uçak ve drone eğitimi almaya başladı. Örgüt yükseklik konusunda İHA ve SİHA’larla baş edemeyince karakol saldırılarına yöneldi. İHA ve SİHA’lar yüzünden gündüz kolay kolay dışarı çıkılmıyor. Eğer çıkmak zorunda kalırsak, ağaç altlarından keşif araçlarının sesi dinlenerek dikkatlice hareket ediliyor. PKK, İHA ve SİHA’lara karşı önlem amaçlı örgüt mensuplarına siyah şemsiye zimmetledi. Şemsiyenin demir kısmı asla tutulmaz. Şemsiye açık olsa da altında sabit durulmaz. Yine ağaçların altından dikkatli bir şekilde hareket edilir çünkü şemsiye ile beklendiğinde direkt yukarıya görüntü verir. Ayrıca gece keşif ve sızma eylemleri için termal elbiseler var. Bu elbiselerle hareket halindeyken eldivenlerin ısınmasından dolayı yine yukarıya görüntü verdiğinden kuru otlardan ve ağaçların yapraklı dallarından kalkan yapılarak intikal edilmeye çalışılır. Keşif uçakları İHA ve SİHA’ların operasyonu nedeniyle Kandil ve diğer yerlerde bulunan mağaraların giriş yerleri sürekli değiştirilmektedir.