15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.