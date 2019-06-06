Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Görüşmede, Kral Selman bin Abdülaziz’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman görüştü
06.06.2019 - 14:00 | Son Güncelleme: 06.06.2019 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,kral selman,
629514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629514.aspx
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