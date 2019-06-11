Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristler, askerlerin anında karşılık vermesiyle bölgeden kaçtı. Mehmetçik'in yoğun ateşiyle kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Iğdır'da hudut karakoluna taciz ateşi
11.06.2019 - 13:06 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da hudut karakoluna taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle kaçtı.
Kaynak: AA
Etiketler : Iğdır,PKK,
630318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630318.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER