Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristler, askerlerin anında karşılık vermesiyle bölgeden kaçtı. Mehmetçik'in yoğun ateşiyle kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.