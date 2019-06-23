23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı
23.06.2019 - 19:48 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
Etiketler : Oy çuvalları,İlçe Seçim Kurulları,
632644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632644.aspx
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