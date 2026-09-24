12 yıldır aranıyordu! Otel odasında kadınla yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan Hüseyin K., İstanbul'da bir otel odasında yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan firari hükümlünün yanında bir kadın bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pendik’teki bir otelde denetim yaptı.

12 YILDIR ARANIYORDU

Denetim esnasında polis ekiplerinin dikkati sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan Hüseyin K.’nın otelde olduğu tespit edildi. Ekipler, Hüseyin K.’nın otelin resepsiyon kısmında telefonla konuştuğunu ve ardından odasına çıktığını belirledi.

ODADA KADINLA YAKALANDI

Bunun üzerine odaya baskın düzenleyen ekipler, Hüseyin K.’yı bir kadınla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin K.’nın üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi. Hüseyin K. hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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