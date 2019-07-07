Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
07.07.2019 - 20:35 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
635535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635535.aspx
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