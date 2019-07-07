Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.