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6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı
18.07.2019 - 09:28 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,TRT,
637760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637760.aspx
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