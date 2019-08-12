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Hakkari'deki operasyonda öldürülen terörist sayısı 4'e çıktı
12.08.2019 - 08:32 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Etiketler : hakkari,terör,operasyon,
643356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643356.aspx
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