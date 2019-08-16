Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Kuzey Irak’a hava harekatı
16.08.2019 - 13:45 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Etiketler : Kuzey Irak,
644105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644105.aspx
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