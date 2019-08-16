Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.