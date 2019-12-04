MSB:"Çaldıran / Van’da 03 Aralık 2019 tarihinde, pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
MSB: Van'da bir askerimiz şehit oldu
04.12.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Çaldıran / Van’da 03 Aralık 2019 tarihinde, pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : şehit,
666534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666534.aspx
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