Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Çaldıran / Van’da 03 Aralık 2019 tarihinde, pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."