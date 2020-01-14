Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.