Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil’i kabul etti
14.01.2020 - 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kulüpler Birliği Başkanı,kabul,
675063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675063.aspx
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