Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.