Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.