Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı: Evlerine giremeyenler geceyi camilerde geçirebilir
25.01.2020 - 00:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 00:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde evlerine giremeyen vatandaşların geceyi camilerde geçirebileceğini bildirdi.
Etiketler : ali erbaş,deprem,son depremler,elazığ deprem,
677187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677187.aspx
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