Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkındaki FETÖ dosyasını istihbaratçı polis müdürü Özgür Taşdemir’e rüşvet vererek sümen altı ettiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ile ilgili skandalların ucu bucağı görünmüyor. Taçyıldız, rüşvet sebebiyle 15 Eylül 2017 görevden alınan ve sonra meslekten atılan polis müdürü Özgür Taşdemir’e rüşvet verdiğini inkâr etti. Ancak İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2018 yılında hazırladığı rapor rüşvet görüşmelerini tek tek ortaya döktü.

Bu adamı kim koruyor? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi eniştesi Ali Akbulut ile yurt dışına çıktı. 1,5 sene dönmedi. Emniyet istihbarat müdürüne dört milyonluk köşkü rüşvet olarak verip hakkında açılan FETÖ dosyasını sümen altı ettirdi. Kirli işleri İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından deşifre edilen FETÖ’nün kasası Ahmet Taçyıldız nasıl rahatça dolaşabiliyor?

KİM BU VOLKAN?

İddiaya göre bu kirli pazarlığın arkasında Volkan S. isimli bir kişi bulunuyordu. Rüşvet dağıtarak FETÖ dosyalarını sildiren Volkan S. Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın dosyasını da dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’e Sarıyer’deki üç katlı Boğaz manzaralı köşkü vererek yok ettirdi. Taşdemir, Volkan S. yoluyla istediğini yaptırdı.

2017 yılı bahar aylarında polis müdürü Özgür Taşdemir’in oturduğu lojmanın tadilat ve iç dekorasyon işini yapan iç mimar Seher K. köşkün katakulli ile polis müdürüne devredilmesiyle ilgili çarpıcı ifade verdi. Mimar Seher K. Emniyet’te şunları anlattı:

“BEN OTURACAĞIM” DEDİ

Firma sahiplerimiz Fuat ve Koray Bey’in tanışıklığı olduğunu bildiğim Volkan S’nin işlerini yapmak üzere Ankara’dan İstanbul’a gittim. Önce Volkan Bey’in sahibi olduğunu bildiğim Emirgan’da bulunan üç katlı ahşap konağın ölçülerini almak üzere kendisi ile birlikte konağa geçtim. Volkan Bey, kendisinin ve ailesinin oturacağı şekilde dekore ettirmek üzere siparişlerini verdi. Tüm gün kendisiyle birlikte onun talimatları doğrultusunda konağın ölçülerini aldık. Tarih olarak 2017 ilkbahar sonları olduğunu hatırlıyorum.

Bu ara İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in işlerinin de olduğunu söylediler. Volkan Bey’in şoförleri beni Arnavutköy Polis Merkezine götürdü.

FETÖ şirketi TARKİM'in 'dokunulmaz' ortağı Çalık Gayrimenkul Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın babasının TMSF’ye geçen TARKİM’in yönetim kurulu başkanı, kardeşinin ise yönetimde olduğu belirlendi. FETÖ’nün havacılık şirketi TARKİM’de ortaklardan hepsinin başı yandı, bir tek Taçyıldızlar serbest dolaşıyor(!) Taçyıldız’ın firari ortakla-rı, Bank Asya’ya da ortak olan, siyaseti dizayn kasetlerini hazırlayan, şike kumpasını kuran FETÖ’cüler.

“KENDİSİ ALAMAZ”

Arnavutköy Polis Merkezinin üst katında Özgür Bey’in lojmanı vardı. Beni Özgür Bey ve eşi Benan Kepsutlu karşıladı. Bize oturdukları lojmanın kapsamlı tadilatı için iç dekorasyon işlerinin siparişlerini verdiler. Özgür Bey işin çok hızlı yapılmasını istemişti. Bir yandan projesini hazırlıyor birkaç gün içinde de uygulamasını yapıyorduk. Siparişler bitirdikçe yeni işler istiyordu. Bizim firmanın sahibi olan Koray Bey’e kaba bir tavırla ve emir vererek isteklerini sürekli iletiyordu. Bu işlerin parasını Özgür Bey’in verdiğini düşünmüyorum. Birçok eşyayı hatta beyaz eşyalarının tamamını firma olarak biz tedarik ettik.

ÖZGÜR’Ü PATLATTILAR!

Biz Özgür Bey’in lojmanındaki işlerini yaparken Özgür Bey ve Benan Hanım’dan yeni bir ev aldıklarını öğrendim. Bir süre sonra yeni evlerinin de işleri olduğunu söylediler. Bu işler için Emirgan’a gittiğimde yeni evlerinin daha önce Volkan Bey’in olduğunu bildiğim üç katlı ahşap konağın olduğunu gördüm. Ben de Benan Hanım ve Özgür Bey’e hitaben “Bu eve daha önce de geldim. Ölçü aldım. Bu ev Volkan Bey’indi galiba” dedim. Özgür Bey de “Evet öyleydi artık benim. Düğünden sonra buraya yerleşeceğimiz için bir an önce bitirmemiz lazım” dedi. Benan Hanım hem bana hem Koray Bey’e mail üzerinden istediği tüm beyaz eşyaların resimlerini göndermişler. Çok lüks ve fazla pahalıydı. Özgür Bey ve Benan Hanım’ın düğünü oldu, balayına gittiler. Dönüşte ben çizimleri hazırlamıştım. Sonra bu iş yerinden Volkan Bey’in işlerinin yüzünden ayrıldım. Birkaç ay sonra diğer patron Fuat Bey’in yanına gittiğimde “Ne yaptınız Özgür Bey’in işini” diye sorduğumda ‘Özgür’ü patlattılar’ diye cevap verdi.

NASIL BİR İŞ İLİŞKİSİ BU!

POLİS NEZARETİNDE TADİLAT

Mimar Seher K. anlatıyor: Ankara’dan tüm gidiş ve gelişlerimi, İstanbul’daki ulaşımımı Volkan Bey’in ve Özgür Bey’in araçlarıyla ve polis olduğunu bildiğim şoför ve korumaları eşliğinde yaptım. Evde tadilat işini yaparken sürekli beraberinde Özgür Bey’in korumaları olan Özel Harekât polisleri bana eşlik ederdi. Özgür Bey ile yemeğe dahi gittiğimizde sürekli yanlarında bulunurdu. Volkan Bey’in şoförü ve koruması olarak iki kişi vardı. Birisi emekli polis Lütfi Bey diğeri daha önce Özgür Bey’in yanında çalışmış olan bir polis memuru. Özgür Bey’in ve Volkan Bey’in iş ilişkilerini çok rahatsız edici bulmuştum.

BİRLİKTE GECE YARISI TURUNA ÇIKMIŞLAR

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir arasındaki nasıl bir kirli ilişki bulunduğunu Taşdemir’in şoförlüğünü yapan polis Ahmet A. şöyle anlattı:

Ben Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir arasında irtibatın ne zaman başladığını bilmiyorum. Ancak benim İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevlendirilip Özgür Taşdemir’in şoförlüğünü yapmaya başladığım 2017 yılı mart ayında bu irtibat mevcut idi. Zaman zaman Sarıyer’de Şahin Tepesi diye bilinen mevkide bulunan Ahmet Taçyıldız’ın evine Özgür Taşdemir’i götürüyordum. Ahmet Taçyıldız da birçok kez İstihbarat Şube Müdürlüğüne gelerek şube müdürü Özgür Taşdemir ile görüşmüştür. Yine Taşdemir’i Çalık Holding’in Zincirlikuyu’da bulunan şirket binasına birçok kez götürmüşlüğüm vardır. Ahmet Taçyıldız’ın yanında koruma şube müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş, soyadını hatırlamadığım Salih isminde bir polis memuru görev yapmaktaydı.

Kullanan hapiste, kurduran serbest Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın, Emniyet’i dinleyen ve FETÖ’nün gizli haberleşme programını kuran ekibi fonladığı belirtiliyor. FETÖ şirketi Datalink’in kurulumu için 500 bin TL veren Taçyıldız, şirketin kurucusu Veli Özdemir ile bağlantıyı bir çalışanının telefonundan kuruyordu.

SIK SIK BULUŞUYORLARDI

15 Eylül 2017 tarihinde Özgür Taşdemir bize saat 17.00 sıralarında normale dönebilirsiniz diyerek kendisi evinde istirahate çekildi. Aradan iki saat kadar geçtikten sonra beni telefonda arayarak kendisini almamı istedi. Ben ikameti olan Arnavutköy’de bulunan lojmana geçerek kendisine geldiğimi bildirdim. Bana Ortaköy’de bulunan Polisevine gelmemi söyledi. Polisevine gittim. Arabayı park ederek Müdür’üm Özgür Taşdemir’e geldiğimi mesajla bildirdim. Park yerinde Ahmet Taçyıldız’a ait olan BMW 750Li marka füme renkli araç da bulunuyordu. Ahmet Taçyıldız’ın koruma polisi Salih de orada bekliyordu. Ben sık sık Ahmet Taçyıldız ile Özgür Müdür’ün bir araya geldiğini bildiğimden burada buluştuklarını tahmin ettim. Bir süre sonra Ahmet Taçyıldız ile Özgür Taşdemir, Taçyıldız’ın arabasına binerek birlikte baş başa İstanbul’un içinde Sarıyer Beşiktaş bölgesinde gezmeye başladılar. Biz de Özgür Taşdemir’in makam arabasıyla kendilerini takip ettik. Gece 03.00 civarında Arnavutköy’de bulunan lojmana geldiler. Ahmet Taçyıldız, Özgür Taşdemir’i aracından indirdi. Benim aracımda bulunan Ahmet Taçyıldız’ın şoför ve koruması da kendi araçlarına geçerek Ahmet Taçyıldız’la birlikte ayrıldılar.

Ben görev yaptığım sırada İsmail Metin adlı istihbarat şube müdürlüğünde görev yapan polis memurunun siyah bir poşetle Özgür Taşdemir’in Arnavutköy’de bulunan lojmanına girerken gördüm. Çıkarken elinde silah poşet yoktu. Bir defasında bir kutuyu lojmana getirerek bize Müdür Bey’e vermemiz için bıraktı.