Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.
Bakan Gül: İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş işletmelerden bu süreçte kira alınmayacak
23.03.2020 - 16:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.
Etiketler : Abdulhamit Gül,kira,
690402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690402.aspx
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