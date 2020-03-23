Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.