Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ile görüşecek. Görüşme saat 14.00'te telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ile görüşecek
25.03.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ile görüşecek. Görüşme saat 14.00'te telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Adalet Bakanı Gül,
690920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER