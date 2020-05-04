Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali’ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” denildi.
MSB açıkladı: TSK'ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla Somali'ye hareket etti
04.05.2020 - 01:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Somali’ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemelerinin Etimesgut Havaalanı’ndan hareket ettiğini bildirdi.
Etiketler : msb,milli savunma bakanlığı,tsk,
701421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701421.aspx
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