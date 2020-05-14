Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.
11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
14.05.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi,
703993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703993.aspx
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