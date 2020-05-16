Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.
Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı
16.05.2020 - 07:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Tümamiral Cihat Yaycı,
704423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704423.aspx
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