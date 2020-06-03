Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
03.06.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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708546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708546.aspx
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